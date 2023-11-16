МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Ни одна договоренность "Газпрома" с молдавскими властями, достигнутая в 2021 году, по факту не выполнена, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Молдавия убивает экономику ради Евросоюза, заявил эксперт

Ранее президент Молдавии Майя Санду сказала, что ее не беспокоит отсутствие согласования отчета аудита долга перед "Газпромом" наблюдательным советом "Молдовагаза", так как есть доказательства, что он составляет не 700 миллионов, а 9 миллионов долларов. Галузин, комментируя ее слова, отметил, что это "касается взаимоотношений в газовой сфере, ПАО "Газпром" неоднократно доказывал готовность к учету интересов Молдавии в данном вопросе".

Замглавы МИД напомнил, что "в октябре 2021 года состоялись переговоры между "Газпромом" и бывшим в то время вице-премьером Республики Молдова Андреем Спыну, на которых "Газпром" фактически принял все предложения представителя правительства Молдавии".

"Был подписан соответствующий протокол. По факту же ни одна договоренность молдавскими властями не выполнена", — напомнил Галузин и отметил, что "опубликованный Минэнерго Молдавии 6 сентября этого года так называемый "отчет аудита исторической задолженности", на основании которого молдавские власти позволяют себе утверждения о фактическом отсутствии долга, не соответствует международным стандартам и требованиям независимости аудита". Президент Молдавии прокомментировала долг страны перед "Газпромом"

"В этой связи он не может рассматриваться в качестве надлежащего итогового документа независимого аудита, а содержащиеся в нем выводы не могут влиять на размер и обоснованность долга, который подтвержден как документально, так и соответствующими решениями международного арбитража", — подчеркнул замглавы МИД.

Он добавил, что "мнение Санду на этот счет ничего в данном вопросе не меняет".

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов 6 сентября огласил итоги аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", заявив, что он составил 709 миллионов долларов по состоянию на конец марта прошлого года. Из этой суммы 276 миллионов не подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом", еще 400 миллионов долларов не подлежат взысканию, у них истек срок давности. В связи с этим правительство Молдавии предлагает выплатить "Газпрому" лишь сумму в 8,6 миллиона долларов, а остальное оспорить в суде. "Газпром" же сообщил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.