АФИНЫ, 16 ноя — ПРАЙМ. София ввела налог на транзит российского газа с целью снижения его конкурентоспособности по сравнению с дорогим сжиженным природным газом, сообщил агентству РИА Новости информированный источник в газовой отрасли. В МЭА раскрыли, насколько хватит запасов газа в европейских хранилищах

Болгарский парламент принял закон о введении налога на транзит российского газа по ее территории в размере 20 левов/МВт.ч, или порядка 10,2 евро за МВт.ч.

Греческие СМИ, в том числе газета "Катимерини" и портал insider.gr, отметили, что "правительство Греции не скрывает, что рассматривает эскалацию напряженности между Болгарией и Россией как возможность покончить с газом "Газпрома" раз и навсегда и избавиться от контракта, срок действия которого истекает в 2026 году".

По мнению указанных СМИ, это может произойти в случае отказа "Газпрома" платить чрезвычайный сбор в Болгарии. "Катимерини" отметила, что в данном случае не было оценено "общее влияние на греческую экономику отсутствия "проклятого", но конкурентоспособного российского газа и параллельного скачка цен на СПГ, к которому это приведет". Также отмечается, чо от контракта с "Газпромом" зависит будущее государственной газовой компании Греции DEPA Commerce (DEPA Emporias).

Российский природный газ поступает в Болгарию из Турции по сухопутному продолжению второй нитки магистрального газопровода "Турецкий поток" и далее транзитом идет в Сербию, а затем в Венгрию. София напрямую российский газ не покупает после отказа "Булгаргаза" перейти на новый порядок оплаты. В ЕК изучат запуск процедуры нарушения против Болгарии из-за транзита газа

"Болгары ввели дополнительный налог 10,2 евро за МВт.ч, это более 100 долларов за тысячу кубометров. Если цена трубопроводного газа сейчас порядка 400 долларов за тысячу кубометров, то надбавка составит 25% от цены. Пока непонятно, кому они выставят требование платить ее. Болгары, если их не поставить вовремя на место, будут шантажировать остановкой транзита — "или платите, или остановим транзит", — заявил собеседник агентства и добавил, что Сербия и Венгрия считают налог "грабежом среди белого дня" и не будут его платить, а Будапешт уже направил в Еврокомиссию запрос о начал расследования на предмет соответствия решения Софии нормам ЕС.

"Если посмотреть на разницу в цене между СПГ и российским газом, то получается как раз порядка 30%, СПГ сейчас на 30% дороже в среднем, и они повышают цены на российский трубопроводный газ для потребителей, чтобы он был на уровне СПГ", — пояснил источник и отметил, что болгарские власти этого и не скрывают.

При этом, по словам собеседника агентства, в сложной ситуации оказывается "Булгартрансгаз",ее могут обанкротить.

Кроме того, от сохранности контракта с "Газпромом" зависит и будущее компании DEPA Commerce, добавил он.

Премьер-министр Болгарии Николай Денков заявлял, что Болгария имеет полное право ввести этот налог, и "фактически тот налог, который мы ввели, создает возможность для реальной конкуренции между сжиженным природным газом из различных источников и газом, который поступает из России". Болгария рассмотрит вопрос переработки нефти на НПЗ "Лукойла" в стране

При этом президент Румен Радев назвал "внезапной идеей без каких-либо расчетов" введенную Болгарией плату за транзит через страну российского газа, заявив, что подобные действия ведут к неопределенности и хаосу. Радев обратился в Конституционный суд по поводу изменения законодательства.

"Даже самая, казалось бы, благородная инициатива не может оправдать попирание Конституции и Договора о функционировании ЕС. Такие внезапные идеи без каких-либо расчетов ведут к неопределенности и хаосу, к нашей изоляции в европейской семье, отвлекают нас и отдаляют от европейских принципов и норм. Они также ставят под большую угрозу такую структурообразующую компанию, как "Булгартрансгаз", и мы обязаны ее защитить", — сказал Радев.

Это вызвало реакцию министра финансов Асена Васильева, который заявил, что президент выступает защитником не национальных интересов, а интересов "Газпрома".

Эксперты отмечают, что Болгария не имеет права в одностороннем порядке вводить налоги на импорт, потому что она — часть общего европейского рынка.