МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" в условиях введения властями Болгарии сбора на транзит российского газа через ее территорию может попробовать договориться с болгарской стороной, надавить на Софию или изменить модель сотрудничества с Венгрией и Сербией, чтобы страны закупали российский газ на турецкой торговой площадке, такое мнение высказал РИА Новости аналитик Проектного центра по энергопереходу и ESG "Сколтеха" Сергей Капитонов. Мировой экспорт сжиженного газа в октябре достиг максимума с апреля

Парламент Болгарии в середине октября ввел дополнительный сбор на транзит российского газа в размере более 100 долларов за тысячу кубометров. Ответственными за уплату являются импортеры и газотранспортные организации. Будапешт и Белград раскритиковали решение Софии. Газ из России поступает в Болгарию по сухопутному продолжению газопровода "Турецкий поток" и по болгарской газотранспортной системе направляется в Венгрию, Сербию и другие страны. Сама Болгария не закупает российский газ.

"К сожалению, мы видим, что роль "Газпрома" как компании, которая в какой-то степени может двигать рычажки на эквалайзере европейского газового рынка, очень сильно уменьшилась", – отметил Капитонов. Повышение тарифа Болгарией "беспрецедентно сильно ударит по потребителям", полагает он. Рост стоимости, по словам Капитонова, может быть полностью переложен на плечи потребителей, и тогда российский газ станет для них не столь привлекательным.

"Думаю, что игра Болгарии сейчас ведется не только для наполнения собственного бюджета, может быть большая политическая игра. В следующем году, например, истекает договор на транзит российского газа через Украину. Это может быть какой-то шаг, направленный на то, чтобы сделать "Газпром" более сговорчивым на потенциальных переговорах о новом украинском газовом контракте", – предполагает эксперт. При этом попытки юридического решения вопроса, по мнению Капитонова, "заранее обречены на провал". В Польше отметили новое достижение "Газпрома" в Европе

ВОЗМОЖНЫЕ СЦЕНАРИИ

"Какой выход может быть у "Газпрома" как у поставщика в этих условиях? Первый – договориться. Например, предложить поставлять газ на условиях, которые могут быть интересны болгарской стороне – она может отобрать газ из "Турецкого потока". Второй вариант – надавить. При этом надавить своими силами – история сомнительная: "Газпром" значительно утратил рычаги воздействия на европейский рынок, потому что потерял его долю", – отметил Капитонов.

Можно попробовать "надавить через других стейкхолдеров", в частности, через Турцию, добавил он. Россия и Турция продолжают дискуссию по турецкому газовому хабу, и Турция, которая планирует стать "неким хабом по пути в Европу", наверняка тоже заинтересована в стабильном проведении транзитеров до конца трубы, полагает собеседник агентства.

"Еще вариант – перейти с Венгрией и Сербией к модели сотрудничества, например, по сдаче газа на турецком газовом хабе, на границе Турции и Болгарии, чтобы в дальнейшем транспортировку осуществляли потребители Венгрии и Сербии самостоятельно. В таком случае дальнейшее поведение Болгарии как транзитной стороны на пути поставок российского газа будет зависеть от внутриевропейской дискуссии между Сербией и Венгрией. Насколько она будет успешной – другой вопрос", – добавил эксперт.

Собеседник агентства упомянул еще один вариант: снижение "Газпромом" собственной маржи при поставках в Европу. "При этом, учитывая беспрецедентное сокращение поставок, снижение маржинальности будет болезненным", – добавил Капитонов.

Газета Financial Times назвала установленные Болгарией пошлины "карательными", которые обычно взимают с целью сдерживания деятельности оппонента. Болгарский министр финансов Асен Василев подтвердил изданию, что целью правительства было снижение прибыли "Газпрома". Президент Болгарии Румен Радев раскритиковал решение о повышении тарифов на транзит газа из России и направил прошение в Конституционный суд страны с просьбой пересмотреть тарифы.