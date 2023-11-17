МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) в странах Евросоюза (ЕС) остаётся выше 99%, отбор из них минимальный, следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). "Газпром" может изменить модель поставок на юг Европы, считает аналитик

Заполненность ПХГ в ЕС по состоянию на газовые сутки 15 ноября (завершились утром 16 ноября) составляет 99,36%, что на 5,9 процентного пункта (п. п.) больше, чем в среднем на эту дату в 2018–2022 годах и на 3,9 п. п. больше, чем в прошлом году. В натуральном выражении общий объем газа в хранилищах составляет около 110 миллиардов кубометров. Это примерно на 7,9 миллиарда кубометров больше, чем на эту дату в предыдущие пять лет и на 6,3 миллиарда – в прошлом году.

Показатель заполненности за день опустился на незначительные 0,04 п. п. В предшествующие два дня он уменьшался на 0,02 п. п. и на 0,07 п. п.

Страны Евросоюза подготовились к отопительному сезону, заполнив газохранилища до 99,63%. К сезону отбора страны Евросоюза перешли в ноябре, хотя затем ненадолго возвращались к нетто-закачке. Заполнить ПХГ странам ЕС помогли теплая погода, импорт сжиженного природного газа (СПГ) и богатые запасы, сформированные в прошлом году.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в своём докладе отмечало, что высокий уровень заполненности газохранилищ в ЕС позволяет проявить осторожный оптимизм перед отопительным сезоном 2023–2024 годов. Однако ряд факторов, как предупреждают в энергетическом агентстве, может вновь вызвать "напряженность" на рынке. Среди возможных рисков МЭА называет холодную зиму, снижение поставок СПГ и сокращение поставок трубопроводного газа из России.

Европейская комиссия отмечала, что газовые хранилища играют ключевую роль в обеспечении надежности газоснабжения в Европе, поскольку в зимний период могут покрывать до трети потребности ЕС. Регламент хранения газа, принятый для оптимизации подготовки к зиме в июне 2022 года, установил обязательную для стран ЕС цель – заполнять ПХГ на 90% к 1 ноября. ЕС достиг целевого уровня в этом году в середине августа.