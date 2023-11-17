МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Страны Евросоюза в первой половине ноября увеличили импорт сжиженного природного газа (СПГ) до 374,2 миллиона кубометров в сутки, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Эксперты назвали причины роста экспорта российского СПГ

Поставки с СПГ-терминалов в газотранспортную сеть ЕС с 1 по 15 ноября составляли в среднем 374,2 миллиона кубометров в сутки, тогда как с 1 октября по 15 октября показатель был ниже – 307,3 миллиона кубометров, а с 15 по 31 октября увеличился до 338 миллионов кубометров. При этом с 1 по 15 ноября прошлого года показатель достиг 385 миллионов кубометров.

Так, за первую половину ноября ЕС импортировал почти 5,6 миллиарда кубометров СПГ, тогда как за аналогичный период октября – 4,6 миллиарда кубометров, а за вторую половину месяца – 5,4 миллиарда. Показатель за первую половину ноября прошлого года составил почти 5,8 миллиарда кубометров.

СПГ, наряду с теплой погодой и богатыми запасами газа, сформированными в прошлом году, помог ЕС заполнить подземные газохранилища к отопительному сезону до рекордных 99,63%. В натуральном выражении общий объем газа в хранилищах ЕС сейчас составляет около 110 миллиардов кубометров (99,36% заполненности).