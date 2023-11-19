Telegraph: страны ЕС закупили российский СПГ более чем на $6,6 млрд в 2023 году
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Страны-члены Евросоюза, в том числе ярые союзники Украины Эстония и Латвия, в текущем году импортировали российский сжиженный природный газ (СПГ) на 6,1 миллиарда евро, количество танкеров с СПГ из России увеличилось, сообщает газета Telegraph со ссылкой на данные Евростата.
"Несмотря на обещание отказаться от использования российского ископаемого топлива, число грузовых судов, перевозящих СПГ из России в Европу, выросло", — сообщается в материале.
Кроме того, отмечается, что страны ЕС в 2023 году закупили более половины экспортируемого Россией СПГ, при этом Испания и Франция стали вторым и третьим крупнейшими покупателями российского СПГ после Китая.
Согласно данным статистической службы ЕС, Испания закупила российского СПГ на 1,8 миллиарда евро в первые девять месяцев 2023 года. Франция заняла второе место в ЕС по этому показателю, закупив российского СПГ на 1,5 миллиарда евро. Следующая за ней Бельгия потратила на те же цели 1,36 миллиарда евро.
СПГ, наряду с теплой погодой и богатыми запасами газа, сформированными в прошлом году, помог ЕС заполнить подземные газохранилища к отопительному сезону до рекордных 99,63%. В натуральном выражении общий объем газа в хранилищах ЕС сейчас составляет около 110 миллиардов кубометров (99,36% заполненности).
В Москве не раз заявляли, что западные страны совершили серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов. Это вгонит их в еще большую зависимость, обусловленную стремительным ростом мировых цен на энергоносители.
Ранее агентство Bloomberg подчеркивало, что потолки цен на российские энергоресурсы показали свою неэффективность.
https://1prime.ru/gas/20231119/842306537.html