МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Страны-члены Евросоюза, в том числе ярые союзники Украины Эстония и Латвия, в текущем году импортировали российский сжиженный природный газ (СПГ) на 6,1 миллиарда евро, количество танкеров с СПГ из России увеличилось, сообщает газета Telegraph со ссылкой на данные Евростата. Западные нефтяные санкции против России не действуют, пишет СМИ

"Несмотря на обещание отказаться от использования российского ископаемого топлива, число грузовых судов, перевозящих СПГ из России в Европу, выросло", — сообщается в материале.

Кроме того, отмечается, что страны ЕС в 2023 году закупили более половины экспортируемого Россией СПГ, при этом Испания и Франция стали вторым и третьим крупнейшими покупателями российского СПГ после Китая.

Согласно данным статистической службы ЕС, Испания закупила российского СПГ на 1,8 миллиарда евро в первые девять месяцев 2023 года. Франция заняла второе место в ЕС по этому показателю, закупив российского СПГ на 1,5 миллиарда евро. Следующая за ней Бельгия потратила на те же цели 1,36 миллиарда евро.

СПГ, наряду с теплой погодой и богатыми запасами газа, сформированными в прошлом году, помог ЕС заполнить подземные газохранилища к отопительному сезону до рекордных 99,63%. В натуральном выражении общий объем газа в хранилищах ЕС сейчас составляет около 110 миллиардов кубометров (99,36% заполненности).

В Москве не раз заявляли, что западные страны совершили серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов. Это вгонит их в еще большую зависимость, обусловленную стремительным ростом мировых цен на энергоносители.

Ранее агентство Bloomberg подчеркивало, что потолки цен на российские энергоресурсы показали свою неэффективность.