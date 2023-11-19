КИШИНЕВ, 19 ноя — ПРАЙМ. Тарифы на газ в Молдавии могут быть снижены лишь во второй половине 2024 года, заявил в соцсетях министр энергетики республики Виктор Парликов. В ЕС рассказали, как избавить Молдавию от "географического проклятия"

Ранее в интервью кишиневским СМИ министр заявлял, что цены на газ и электроэнергию нынешней зимой снизятся в Молдавии на треть благодаря накопленным в хранилищах запасам.

"С момента кризиса мы снизили тарифы на газ, он стал дешевле почти на 40%. В апреле 2023 года у нас были запасы более 200 миллионов кубометров газа со средневзвешенной стоимостью — более 1000-1100 долларов. Это привело к росту средневзвешенных цен на газ, включая эту зиму. Если мы будем следовать этой цене, то к концу зимы мы выйдем на уровень безубыточности, то есть полностью покроем стоимость газа. И в следующем году, где-то во второй половине, я ожидаю снижения цен, если только на мировом рынке не произойдет что-то экстраординарное", — сказал Парликов в эфире онлайн проекта Dialog Deschis ("Открытый диалог"), который транслируется в социальных сетях.

Министр энергетики подчеркнул, что прошедшая зима была самой тяжелой для потребителей, и выразил уверенность, что текущий отопительный сезон будет гораздо легче. По словам Парликова, Молдавия закупала на биржах газ у десяти компаний.

"В общей сложности, я думаю, мы покупали газ примерно у десяти компаний, и я этому рад, потому ситуация, когда мы не зависим от одного поставщика, дает чувство уверенности", — сказал глава минэнерго.

Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза. В стране действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров).

Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности "Молдовагаза".