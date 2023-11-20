МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. США намерены помешать России стать крупнейшим поставщиком СПГ. Согласно данным американских СМИ, санкции, введенные против проекта "Арктик СПГ 2", приведут к дисбалансу на глобальном энергетическом рынке и нарушат отношения Штатов с Японией, передает агентство РИА Новости. Рябков оценил решение США ввести санкции против "Арктик СПГ — 2"

Проект "Арктик СПГ 2" предполагает строительство трех линий по производству СПГ, и его мощность составляет 19,8 миллиона тонн в год. Кроме того, "Арктик СПГ 2" претендует на три-четыре процента от мирового энергетического рынка, подчеркивает издание.

Эксперты предупреждают, что препятствие работы проекта "Арктик СПГ 2" может привести к сбоям на глобальных энергетических рынках. Европа сильно зависит от российского топлива, и ограничения могут лишить ее возможности покупать сжиженный природный газ по приемлемой цене.

По словам агентства, Америка всеми силами пытается помешать России стать крупнейшим поставщиком СПГ. "Наша цель — убить этот проект. Чтобы ее достичь, мы вводим санкции, а также взаимодействуем с нашими партнерами по G7", — сообщил помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайетт на заседании комитета сената США по иностранным делам.

Некоторые эксперты предполагают, что инвесторы могут попросить у США разрешения на постепенное сокращение закупок, отмечает агентство.

Кроме того, по данным издания Bloomberg, ограничения коснутся энергетического сектора Японии и приведут к ее отдалению от Запада, так как японский консорциум JOGMEC владеет десятью процентами акций "Арктик СПГ 2".

Ранее, 2 ноября, США ввели санкции против проекта "Арктик СПГ 2", объяснив это решение необходимостью ограничить производство и возможности для транзита российских энергоносителей. Глава "Новатэка" Леонид Михельсон, в свою очередь, заявил, что подобные действия спровоцируют только больший рост цен и назвал это оценкой "российского профессионализма".