АНКАРА, 20 ноя — ПРАЙМ. Турецкая государственная нефтяная компании (TPAO) приобрела у Бразилии судно-платформу размером с четыре футбольных поля для переработки добываемого в Черном море газа, оно будет доставлено в страну в июне 2025 года, пишет газета Sabah. Турция хочет вывести платформу по трейдингу газом на международный уровень

Турция планирует до конца года получать ежедневный доход от добываемого черноморского газа в размере 5,5 миллиона долларов, сейчас эта цифра составляет 1,1 миллиона долларов, сообщала ранее газета.

"Компания TPAO, начавшая подготовку ко второй фазе (добычи черноморского газа), сделала еще один важный шаг. TPAO приобрела у Бразилии судно-платформу размером с 4 футбольных поля для переработки газа посреди моря. Судно, находящееся в Сингапуре, будет доставлено в Турцию в июне 2025 года", — пишет издание.

Согласно информации, платформа была отправлена в Сингапур для доработки в соответствии с потребностями Турции в добыче природного газа.

"Ширина платформы составит 360 м, т.е. примерно 4 футбольных поля. С помощью плавучей платформы сырой газ, поступающий из глубин Черного моря, будет перерабатываться в центре моря и транспортироваться на сушу по новым трубопроводам. После добычи 10 млн кубических метров в рамках первой фазы добыча с помощью этой платформы увеличится до 20 млн кубометров в рамках второй фазы", — говорится в сообщении.

Уточняется, что на платформе также будут оборудованы различные жилые помещения для технического персонала, который будет на ней работать.

"На время эксплуатации платформы из-за рубежа будут привозиться специализированные бригады. Эти специалисты из Норвегии будут также проводить обучение турецких специалистов. Подсчитано, что строительство аналогичной платформы с нуля требует около 5 лет, а по стоимости модернизированная платформа примерно на 60% выгоднее новой. Поэтому власти, проведя необходимые расчеты, приняли решение о приобретении и доработке бывшей в употреблении аналогичной платформы", — уточняет Sabah.

В 2020 году в Черном море у берегов Турции обнаружили крупное месторождение газа, объемы которого оценили в 540 миллиардов кубометров. Тогда президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал его крупнейшим в стране. Он также сообщал, что в Черном море найдено еще одно месторождение газа объемом 58 миллиардов кубометров, а общие запасы черноморского газа достигли 710 миллиардов кубометров и "стоят" на международных рынках 1 триллион долларов.