МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе вследствие прогнозов похолодания растут в понедельник почти на 5%, превышая 530 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE и комментарий экспертов. В Молдавии в 2024 году могут снизиться тарифы на газ

Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки 533,4 доллара (+5,3%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 11.40 мск их стоимость составляет 531,3 доллара (+4,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 506,3 доллара за тысячу кубометров.

Эксперты Energi Danmark в обзоре в понедельник отметили, что европейские цены на газ в пятницу снижались. "Рынок в целом считает, что риск эскалации на Ближнем Востоке значительно ниже, чем пару недель назад, и поэтому премия за риск неуклонно снижается по мере того, как проходит время без более серьезной войны. Сегодня мы наблюдаем отскок, который следует отнести к прогнозам более холодной погоды", – говорится в обзоре.

Европейский газовой рынок с приближением зимы учитывает высокий уровень заполненности подземных газохранилищ (ПХГ). Данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы указывают, что они в странах Евросоюза по данным на утро 19 ноября заполнены на 98,94%. Это на 10,4 процентного пункта больше, чем в среднем на эту дату в 2018–2022 годах. Сейчас в газохранилищах около 109,6 миллиардов кубометров газа, что почти на 13,1 миллиарда кубометров превышает объем запасов на эту дату за предшествующие пять лет.

Период высоких цен на газ на европейской бирже продолжался в 2021–2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров цены достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к устойчивому снижению. По итогам третьего квартала текущего года они составили в среднем около 380 долларов за тысячу кубометров.

Цены после обострения конфликта на Ближнем Востоке 7 октября и сообщения о повреждении газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией 8 октября выросли с 415 долларов за тысячу кубометров в начале октября примерно до 560 долларов к концу месяца.