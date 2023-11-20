МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника выросли на 2%, до 518 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Биржевые цены на газ в Европе выросли на пять процентов

Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки 533,4 доллара (+5,3%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум составил 537,2 доллара (+6,1%), ценовой минимум – 510,8 доллара (+0,9%). Последние фьючерсы торговались по 517,7 доллара (+2,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 506,3 доллара за тысячу кубометров.

Период высоких цен на газ на европейской бирже продолжался в 2021–2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров цены достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к устойчивому снижению. По итогам третьего квартала текущего года они составили в среднем около 380 долларов за тысячу кубометров.

Цены после обострения конфликта на Ближнем Востоке 7 октября и сообщения о повреждении газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией 8 октября выросли с 415 долларов за тысячу кубометров в начале октября примерно до 560 долларов к концу месяца.