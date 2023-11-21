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В Молдавии заявили о возможности поставок газа в Приднестровье не из России
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Существуют технические возможности поставок газа в Приднестровье не из России, однако альтернативные источники могут дорого обойтись, заявил министр энергетики Молдавии Виктор... ПРАЙМ, 21.11.2023
энергетика, новости, газ, россия, молдавия, приднестровье
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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КИШИНЕВ, 21 ноя — ПРАЙМ. Существуют технические возможности поставок газа в Приднестровье не из России, однако альтернативные источники могут дорого обойтись, заявил министр энергетики Молдавии Виктор Парликов.
Ранее в Молдавии заявляли, что страна намерена искоренить зависимость от российского газа и перейти на потребление энергии из альтернативных источников. Поиск новых путей поставки газа вызван угрозами Киева прекратить транзит газа через свою территорию.
"Технически возможность доставки газа в Приднестровье существует. Просто на рынке нет желающих, кроме "Газпрома", которые могли бы поставить его бесплатно. Приднестровье могло бы закупать газ даже сейчас, если бы оно могло заплатить рыночную цену", — рассказал министр в эфире радио Moldova.
По словам Парликова, в Молдавии действует чрезвычайное положение из-за энергетического кризиса и нехватки газа.
С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Газ из России направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов.