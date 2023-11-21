КИШИНЕВ, 21 ноя — ПРАЙМ. Существуют технические возможности поставок газа в Приднестровье не из России, однако альтернативные источники могут дорого обойтись, заявил министр энергетики Молдавии Виктор Парликов. Молдавия не выполняет договоренности по газу с 2021 года, заявили в МИД

Ранее в Молдавии заявляли, что страна намерена искоренить зависимость от российского газа и перейти на потребление энергии из альтернативных источников. Поиск новых путей поставки газа вызван угрозами Киева прекратить транзит газа через свою территорию.

"Технически возможность доставки газа в Приднестровье существует. Просто на рынке нет желающих, кроме "Газпрома", которые могли бы поставить его бесплатно. Приднестровье могло бы закупать газ даже сейчас, если бы оно могло заплатить рыночную цену", — рассказал министр в эфире радио Moldova.

По словам Парликова, в Молдавии действует чрезвычайное положение из-за энергетического кризиса и нехватки газа.

С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Газ из России направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов.