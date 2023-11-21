МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Европейские страны с начала ноября снизили импорт сжиженного природного газа (СПГ) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за высокого уровня загрузки подземных газохранилищ, прокомментировал РИА Новости динамику импорта СПГ европейскими странами в последний месяц осени старший консультант компании "Имплемента" Иван Тимонин. В Польше рассекретили, кого США накажут через "Арктик СПГ 2"

Импорт СПГ в Европу с 1 по 20 ноября, по данным S&P Global Commodity Insights, вырос до 7,39 миллиона тонн, достигнув примерно 76% от уровня октября, когда импорт СПГ был самым высоким с мая. Наибольшие объемы СПГ в ноябре уходили во Францию (1,66 миллиона тонн), Испанию (1,04 миллиона), Великобританию (970 тысяч), Нидерланды (890 тысяч), Италию (700 тысяч), Бельгию (640 тысяч тонн), уточняет S&P. А в структуре поставок США заняли долю в 52%, Россия – около 13%, а Алжир – около 11%.

Объем поставок СПГ в Европу по итогам ноября составит порядка 9,7 миллиона тонн, что немногим меньше уровня октября – 10,5 миллиона тонн, считает Тимонин. "При этом по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года поставки несколько снизились, что обусловлено высоким уровнем загрузки европейских хранилищ газа", – объяснил он.

Так, данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы указывают, что газохранилища в странах Евросоюза по состоянию на утро 20 ноября заполнены на 99% (+0,03 процентного пункта, п. п., за день). Это почти на 10,7 п.п. больше, чем в среднем на эту дату в 2018–2022 годах. Сейчас в газохранилищах около 109,6 миллиарда кубометров газа, что почти на 13,4 миллиарда кубометров превышает объем запасов на эту дату за предшествующие пять лет.

Что касается ценовой конъюнктуры, с началом отопительного сезона котировки продемонстрировали рост как в Европе, так и в Азии, добавил Тимонин. В октябре средняя стоимость природного газа на европейском рынке составила 520 долларов за тысячу кубометров, на азиатском – 568 долларов, тогда как по итогам ноября ожидаются показатели в 525 и 600 долларов соответственно, оценил эксперт, добавив, что "азиатская премия" в настоящее время сохраняется.

СПГ на азиатском рынке остается востребованным, по итогам ноября объем импорта составит несколько больше 20 миллионов тонн, что соответствует уровню, который наблюдался годом ранее, отметил собеседник агентства. "Что касается перспектив импорта СПГ в Европу, в декабре его объем, вероятно, несколько вырастет на фоне сезонного похолодания и составит порядка 11 миллионов тонн, что найдет свое отражение в стоимости продукта, котировки в конце декабря – начале января составят порядка 530–540 долларов за тысячу кубометров", – заключил он.