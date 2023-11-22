МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Пакистан и Россия продолжают вести переговоры по поводу постройки газопровода "Пакистанский поток", рассказал в интервью РИА Новости посол Пакистана в РФ Мухаммад Халид Джамали. В России оценили вероятность новых контрактов на поставки нефти в Пакистан

По его словам, обе стороны привержены данному проекту, Исламабад и Москва уже подписали меморандум о строительстве магистрали.

"Как по другим проектам в энергетической сфере, в настоящий момент продолжаются переговоры с тем, чтобы определить рамки его реализации", — сказал посол.

Джамали отметил, что было бы бы преждевременно сейчас говорить о том, когда начнется имплементация.

"Но я надеюсь, что это произойдет очень скоро, потому что, на мой взгляд, это очень важный проект, который привнесет многое в наши отношения с Россией. Сейчас идут переговоры о технических параметрах", — добавил он.

Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в сентябре 2022 года заявил, что возможны поставки трубопроводного газа из России в Пакистан, часть инфраструктуры для этого уже создана. По слова министра энергетики РФ Николая Шульгинова, проект газопровода "Пакистанский поток" находится на стадии разработки, в ближайшее время по нему будет разработана дорожная карта.

Газопровод "Пакистанский поток", первоначально носивший название "Север — Юг", должен связать инфраструктуру для приема сжиженного газа (СПГ) в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (Пенджаб) на севере страны. Его протяженность по проекту составит более 1,1 тысячи километров, при этом пропускная способность предполагалась до 12,3 миллиарда кубических метров в год, но, как говорил ранее Шульгинов, эта мощность будет больше — 16 миллиардов.

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