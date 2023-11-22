МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Болгария обложила налогом транзит российского газа с целью заработать на соседних странах, считают опрошенные РИА Новости аналитики. Эксперт предрек Европе новую волну энергетического кризиса из-за Болгарии

Агентство напомнило, что на прошлой неделе парламент Болгарии ввел транзитный налог в 20 левов (около 10,2 евро) за МВт.ч на газ, проходящий по "Турецкому потоку". Отмечается, что такими действиями София хочет снизить конкурентоспособность трубопроводного топлива по сравнению с дорогим СПГ. Так, при текущей стоимости около 400 долларов за тысячу кубов надбавка в 25% практически сравняет цены.

Сообщается, что в Белграде и Будапеште посчитали такие действия незаконными. Сербия обратилась с соответствующей просьбой в Еврокомиссию (ЕК), а глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что санкции не распространяются на газ. Будапешт опасается, что дополнительные расходы возложат именно на него.

По мнению аналитиков, сокращение трубопроводных поставок приведет к росту закупок СПГ у той же России. "В последние девять месяцев доля такого СПГ достигла почти 31 процента — это второй результат после импорта из США", — заявил независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов и добавил, что "под раздачу" попадут Румыния, Греция, Австрия, Северная Македония и даже Молдова. В результате Болгария рискует получить целую коалицию несогласных — со всеми вытекающими последствиями: от разбирательств в ЕК и международных арбитражных инстанциях до торговых войн. СМИ: завод "Лукойла" в Болгарии под угрозой приостановки деятельности

Аналитики сходятся во мнении, что своими действиями София пытается заработать на соседях. "Болгары довольно прагматичны и сочли это неплохим бизнес-проектом", — считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач полагает, что введенный налог, по сути, является дискриминационным сбором только для российского газа и он противоречит правилам ЕС и соглашениям о транзите между "Газпромом" и "Булгартрансгазом". При этом неясен сам механизм взимания денег. Транзит оплачивается в соответствии с контрактом, не предусматривающим такие списания. "Газпром" и так платит за доставку топлива по территориям стран, через которые пролегает инфраструктура. "Это нормальная практика, ведь земля под газопроводами, построенными российской компанией, принадлежит государству или сдана им в долгосрочную аренду владельцам сетей для прокачки голубого топлива", — пояснил Хазанов, указав, что дополнительные требования выходят за рамки контрактов.

По мнению Гривача, у болгарская сторона может либо пойти в суд и доказывать законность налога, либо прекратить транзит. "Думаю, инициативу и ввели для того, чтобы шантажировать Россию и соседей угрозой перекрыть вентиль. Если София готова идти до конца, то уже этой зимой возможен острый искусственный газовый кризис в Юго-Восточной Европе, который неизбежно затронет европейский рынок в целом", — сказал он.