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Нигерия начнет поставлять СПГ в Германию
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Нигерия заключила с Германией соглашение о поставках сжиженного природного газа, поставки начнутся в 2026 году, сообщает издание Vanguard со ссылкой на заявление пресс-секретаря... ПРАЙМ, 22.11.2023
энергетика, экономика, новости, газ, нигерия, германия, спг
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Нигерия заключила с Германией соглашение о поставках сжиженного природного газа, поставки начнутся в 2026 году, сообщает издание Vanguard со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Нигерии Аджури Нгелале.
По информации издания, во вторник в Берлине нигерийская компания Riverside LNG и немецкая Johannes Schuetze Energy Import AG подписали меморандум о взаимопонимании. Как сообщил Аджури Нгелале, Нигерия будет ежегодно экспортировать 850 тысяч тонн газа в Германию, в дальнейшем планируется увеличить объем поставок до 1,2 миллиона тонн в год.
"Первые поставки газа из Нигерии в Германию начнутся в 2026 году", — приводит издание слова пресс-секретаря главы государства Аджури Нгелале.
По данным издания, во вторник был также заключен второй меморандум о взаимопонимании, в рамках которого страны договорились о реализации проектов в области возобновляемой энергетики в Нигерии на сумму 500 миллионов долларов.
В октябре в преддверии визита в Нигерию канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия рассчитывает на поставки природного газа из Нигерии, которая является лидером Африки по запасам голубого топлива.