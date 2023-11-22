МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Нигерия заключила с Германией соглашение о поставках сжиженного природного газа, поставки начнутся в 2026 году, сообщает издание Vanguard со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Нигерии Аджури Нгелале. Эксперт оценил, сможет ли Нигерия поставить Европе нужный объем газа

По информации издания, во вторник в Берлине нигерийская компания Riverside LNG и немецкая Johannes Schuetze Energy Import AG подписали меморандум о взаимопонимании. Как сообщил Аджури Нгелале, Нигерия будет ежегодно экспортировать 850 тысяч тонн газа в Германию, в дальнейшем планируется увеличить объем поставок до 1,2 миллиона тонн в год.

"Первые поставки газа из Нигерии в Германию начнутся в 2026 году", — приводит издание слова пресс-секретаря главы государства Аджури Нгелале.

По данным издания, во вторник был также заключен второй меморандум о взаимопонимании, в рамках которого страны договорились о реализации проектов в области возобновляемой энергетики в Нигерии на сумму 500 миллионов долларов.

В октябре в преддверии визита в Нигерию канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия рассчитывает на поставки природного газа из Нигерии, которая является лидером Африки по запасам голубого топлива.