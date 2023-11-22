МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов среды выросли почти на 2%, до 507 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Эксперты назвали причины введения Болгарией налога на транзит газа

Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки 509,3 доллара (+2,1%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум в среду составил 512,4 доллара (+2,7%), ценовой минимум — 485,6 доллара (-2,6%). Последние фьючерсы торговались по 506,9 доллара (+1,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 498,7 доллара за тысячу кубометров.

Период высоких цен на газ на европейской бирже продолжался в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров цены достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к устойчивому снижению. По итогам третьего квартала текущего года они составили в среднем около 380 долларов за тысячу кубометров.

После обострения конфликта на Ближнем Востоке 7 октября и сообщения о повреждении газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией 8 октября цены выросли с 415 долларов за тысячу кубометров в начале октября примерно до 560 долларов к концу месяца.