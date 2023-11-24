МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Непреднамеренное повреждение в течение восьми часов двух кабелей связи и газопровода возможно, но маловероятно, заявила в интервью газете Financial Times глава МИД Финляндии Элина Валтонен, комментируя повреждения газопровода Balticconnector и телекоммуникационного кабеля. В Финляндии назвали условие для полного закрытия границы с Россией

"Возможно, но маловероятно, что судно в течение восьми часов может (непреднамеренно) повредить два кабеля связи и газопровод", — сказала она и добавила, что Хельсинки сотрудничают с Пекином в расследовании происшествия.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что его страна совместно с Финляндией направили Китаю запрос о юридическом сотрудничестве в расследовании повреждения газопровода Balticconncector и эстонско-финского телекоммуникационного кабеля.

Работу газопровода Balticconnector остановили в ночь на 8 октября. Тогда финский оператор Gasgrid Finland отмечал, что газопровод не работает из-за возможной утечки. Полиция Финляндии 24 октября сообщила, что в повреждении газопровода, предположительно, виновно китайское судно Newnew Polar Bear, плавающее под флагом Гонконга, многократные попытки связаться с экипажем судна не увенчались успехом.

Balticconnector — газопровод между городом Инкоо в Финляндии и эстонским Палдиски. Морская часть проходит по дну Балтийского моря, составляет почти 80 километров, по суше — 55 километров в Эстонии и 21 километр в Финляндии. Предоставляет Финляндии доступ к подземному газохранилищу в Латвии, в Инчукалнсе, пропускная способность — до 2,6 миллиарда кубометров в год.