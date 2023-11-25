МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" 23 ноября установил новый исторический рекорд суточных поставок газа по газопроводу "Сила Сибири" в Китай, сообщила компания. В "Сколтехе" рассказали о будущей роли России в поставках газа в Европу

"23 ноября заявка китайской стороны на поставку российского газа по газопроводу "Сила Сибири" вновь превысила суточные контрактные обязательства. "Газпром" поставил все запрошенные объемы и установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай", — говорится в Telegram-канале "Газпрома".

Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC. "Газпром" в этом году уже не раз превышал суточные контрактные обязательства поставок по газопроводу.

Первые трубопроводные поставки газа в Китай по "Силе Сибири" начались в конце 2019 года. В 2020 году они составили 4,1 миллиарда кубометров, а в следующем году выросли в 2,5 раза – до 10,4 миллиарда кубометров. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров в год к 2025 году.

Развитие "китайского вектора" связано также с двумя перспективными маршрутами: с Дальнего Востока и через Монголию. В отношении первого подписан контракт на поставки 10 миллиардов кубометров в год, второй маршрут – на 50 миллиардов кубометров в год – прорабатывается.