МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Вьетнам и Филиппины могли бы стать интересными рынками для поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России, тогда как Индонезия и Малайзия не попадают в орбиту российского экспорта СПГ в страны Юго-Восточной Азии (ЮВА), отметили эксперты "Сколтеха" в исследовании "Трансформация российской газовой экспортной стратегии на новом этапе развития российской газовой промышленности: фактор СПГ". Чехия арендовала часть СПГ-терминала в Германии

Отмечено, что целом с точки зрения поставок СПГ Юго-Восточная Азия перспективна, отмечают авторы исследования. Он находится на "стыке торговых путей", может играть роль "важного торгового хаба". Уточняется, что в ЮВА проживает 8,6% населения мира и производится 3,7% мирового ВВП.

По словам экспертов, регион все больше будет зависеть от импорта СПГ, несмотря на то, что там действуют крупные экспортеры газа: Малайзия, Индонезия, Бруней. В период до 2040 года ожидаемый прирост объема импорта в страны ЮВА составляет 90 миллиардов кубометров.

Даже при сокращении экспортного потенциала Индонезии и Малайзии при росте в обеих странах внутреннего спроса они не превратятся в крупных импортеров СПГ, полагают авторы исследования. "В орбиту российского экспорта СПГ эти страны не попадают — с географической точки зрения наиболее экономически выгодными являются поставки из Брунея и Австралии", — пишут они.

"Гораздо более интересными с точки зрения российских поставок могли бы стать рынки Вьетнама и Филиппин", — полагают эксперты. Прогнозируется, что спрос на СПГ со стороны Ханоя может превысить 5 миллионов тонн в год к началу 2030-х годов, а потребности Манилы к этому же времени составят 2-3 миллиона тонн в год.

Государственная компания PetroVietnam в 2023 году купила первую партию СПГ для поставки на свой первый терминал СПГ Thi Vai. Ожидается, что спрос на СПГ со стороны Вьетнама может превысить 5 миллионов тонн в год к началу 2030-х годов, однако в дальнейшем, скорее всего, пойдет на спад на фоне роста ВИЭ, отмечают авторы исследования.

"Вьетнам на сегодняшний день не заключил ни одного контракта на импорт СПГ, вероятно, будет полагаться на возможности, которые предлагает спотовый рынок", — пишут они.

Россия и Вьетнам ведут переговоры по расширению энергетического сотрудничества в сфере разведки и добычи нефти и газа на континентальном шельфе Вьетнама, а также строительства и эксплуатации газовой инфраструктуры, напомнили эксперты. Gazprom EP International в 2020 году стала инвестором в рамках проекта по строительству газотурбинной электростанции в провинции Куангчи в центральной части Вьетнама, а "Новатэк" и PetroVietnam Power в 2021 году подписали соглашение о сотрудничестве по проектам в сфере СПГ. Германия заявила об отмене удержания роста цен на газ и электроэнергию

В свою очередь, Филиппины в апреле 2023 года импортировали первую партию сжиженного газа на первый в стране терминал СПГ, который состоит из плавучего хранилища для СПГ (арендованного у ОАЭ на 5 лет) и наземной регазификационной инфраструктуры, отмечают в "Сколтехе". Мощность терминала составляет 5 миллионов тонн СПГ в год.

"Потребности Манилы в импорте СПГ будут зависеть от перспектив добычи на истощающемся месторождении Малампая и могут составить 2-3 миллиона тонн СПГ к концу 2020-х годов", — пишут авторы исследования.

Филиппины имеют контракт с трейдером Vitol на импорт 1,5 миллиона тонн СПГ в год. Впрочем, считают эксперты, как и во Вьетнаме, перспективы импорта СПГ после начала нового десятилетия года будут зависеть и от развития возобновляемой энергетики. К 2030 году, согласно национальному энергетическому плану, Филиппины планируют обеспечивать 35% потребностей страны в электроэнергии за счет ВИЭ.

До сих пор филиппинские потребности в электроэнергии удовлетворялись в основном за счет угля, потребление которого удвоилось за десять лет. Согласно перечню электростанций, вводимых в эксплуатацию, более 80% новых мощностей будут работать на угле, продолжают эксперты. Циркуляр по газу министерства энергетики, выпущенный в конце 2017 года, подчеркнул ограниченность внутренних ресурсов газа и признал необходимость развития инфраструктуры, включая импортный терминал СПГ, отмечают в "Сколтехе".

Сингапур не имеет собственной добычи газа и зависит от трубопроводного импорта из Малайзии и Индонезии и импорта СПГ через береговой терминал SLNG, однако благодаря нему страна планирует приобрести статус "азиатского центра торговли СПГ и бункеровки" (роль, которую она уже играет в отношении нефти), отмечают эксперты.

Уточняется, что импортный портфель Сингапура к середине 2020-х годов составляет порядка 3,8 миллиона тонн СПГ в год. При этом, по оценке Poten & Partners, спрос на сжиженный газ в стране может превысить 9 миллионов тонн в год к концу десятилетия. Опыт поставки СПГ в Сингапур имелся у бывшего трейдера "Газпрома" GM&T.