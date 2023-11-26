МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Европейские страны, в том числе ярые союзники Украины — Эстония и Латвия — в этом году закупили российского сжиженного природного газа (СПГ) на 6,1 миллиарда евро, сообщают РИА Новости со ссылкой на материал издания Telegraph. Эксперты назвали перспективные для России рынки поставок СПГ

"Несмотря на обещание отказаться от ископаемого топлива из России, число грузовых судов, перевозящих СПГ оттуда в Европу, выросло", — отмечает газета.

Сообщается, что Испания и Бельгия являются самыми крупными клиентами России в ЕС, в эти странах закупки подскочили на 50% по сравнению с прошлым годом. Так, доля российского импорта СПГ в Испании равна 26,5%, а в Бельгии — 37,2.

Отмечается, что спрос растет на фоне нацеленности ЕС на "озеленение" экономики, которая позволит снизить выбросы углерода не менее чем на 55% к 2030 году и достичь нуля к 2050-му.

Заместитель председателя рабочей группы "Арктическая повестка" Минприроды России Вадим Петров отметил, что власти стран Европы расценивают СПГ в качестве временного энергоресурса во время перехода к водороду и возобновляемым источникам энергии. Однако он отмечает, что использовать сжиженный газ вместо трубопроводного Европа не может, поэтому зимой мировые цены могут значительно вырасти.

Отмечается, что для России расширять экспорт стратегически важно при текущем производстве СПГ 32,5 миллиона тонн в год. В 2024-м, как предполагает госпрограмма "Развитие энергетики", этот показатель достигнет 47,3 миллиона, а к 2030 году превысит 100.