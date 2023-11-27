МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. В ноябре 2023 года цены на сжиженный углеводородный газ (СУГ) в России достигли двухлетнего максимума и составили 33,7 тысячи рублей за тонну на внебиржевом рынке, передает "Коммерсантъ". Аналитики оценили объемы экспорта СУГ из России в 2023 году

В издании отметили, что цены на СУГ в европейской части страны выросли еще сильнее и достигли 35,7 тысячи рублей за тонну. Это значительно выше среднего значения в начале года и примерно соответствует уровню ноября 2021 года.

Ранее в 2022-м цены на СУГ в России снижались на фоне затруднений с экспортом топлива из-за международных санкций и в феврале этого года достигли минимального значения в пять тысяч рублей за тонну. Этот показатель оказался почти в десять раз ниже абсолютного максимума (более 48 тысяч рублей за тонну), отмеченного на российском рынке в августе 2021 года, подчеркнула газета.

По данным экспертов, в ближайшее время ожидается сезонное снижение цен на СУГ, заключили в издании.