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В России резко выросли оптовые цены на сжиженный углеводородный газ
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В ноябре 2023 года цены на сжиженный углеводородный газ (СУГ) в России достигли двухлетнего максимума и составили 33,7 тысячи рублей за тонну на внебиржевом рынке, передает... ПРАЙМ, 27.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. В ноябре 2023 года цены на сжиженный углеводородный газ (СУГ) в России достигли двухлетнего максимума и составили 33,7 тысячи рублей за тонну на внебиржевом рынке, передает "Коммерсантъ".
В издании отметили, что цены на СУГ в европейской части страны выросли еще сильнее и достигли 35,7 тысячи рублей за тонну. Это значительно выше среднего значения в начале года и примерно соответствует уровню ноября 2021 года.
Ранее в 2022-м цены на СУГ в России снижались на фоне затруднений с экспортом топлива из-за международных санкций и в феврале этого года достигли минимального значения в пять тысяч рублей за тонну. Этот показатель оказался почти в десять раз ниже абсолютного максимума (более 48 тысяч рублей за тонну), отмеченного на российском рынке в августе 2021 года, подчеркнула газета.
По данным экспертов, в ближайшее время ожидается сезонное снижение цен на СУГ, заключили в издании.