МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Объем торгов природным газом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) с поставкой в декабре увеличился почти в четыре раза в годовом выражении и составил 476,1 миллиона кубометров, сообщила биржа. Акции "СПБ биржи" падают более чем на восемь процентов

"Объем торгов секции "Газ природный" СПбМТСБ с поставкой на декабрь текущего года составил 476,1 миллиона кубических метров, что в 3,8 раза (на 277,9%) выше аналогичного показателя прошлого года", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в прошлом году с поставкой на декабрь было реализовано 126 миллионов кубометров газа.

СПбМТСБ — крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.