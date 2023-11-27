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2023
https://1prime.ru/gas/20231127/842379865.html
Объем торгов газом с поставкой в декабре на российской бирже вырос в 4 раза
Газ
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Объем торгов природным газом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) с поставкой в декабре увеличился почти в четыре раза в годовом выражении и... ПРАЙМ, 27.11.2023
энергетика, новости, газ, газ, торги, спбмтсб
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Объем торгов природным газом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) с поставкой в декабре увеличился почти в четыре раза в годовом выражении и составил 476,1 миллиона кубометров, сообщила биржа.
"Объем торгов секции "Газ природный" СПбМТСБ с поставкой на декабрь текущего года составил 476,1 миллиона кубических метров, что в 3,8 раза (на 277,9%) выше аналогичного показателя прошлого года", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в прошлом году с поставкой на декабрь было реализовано 126 миллионов кубометров газа.
СПбМТСБ — крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.