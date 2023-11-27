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Дерипаска призвал Европу обсудить с Россией возобновление поставок газа
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Европе придется обратиться к России для обеспечения поставок газа, поскольку зима может оказаться холодной, а переход на атомную энергетику займет много времени, заявил российский... ПРАЙМ, 27.11.2023
энергетика, новости, газ, ес, россия, олег дерипаска
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Европе придется обратиться к России для обеспечения поставок газа, поскольку зима может оказаться холодной, а переход на атомную энергетику займет много времени, заявил российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска.
"Отсутствие русского газа наконец-то заставляет европейских политиков принять единственно правильное решение и сделать основной упор при зеленом переходе на ядерную энергетику", — сообщил Дерипаска в своем Telegram-канале.
По мнению бизнесмена, Европа должна заключить сделку с Газпромом, но на жестких условиях, включая возмещение санкционных потерь и компенсацию за подрыв "Северного потока".
"Да, тяжелая расплата за американские авантюры, но все равно это дешевле и выгоднее, чем покупать ненужное оружие на триллионы евро и вдобавок терять столь сладкий российский рынок", — отметил Дерипаска.
Бизнесмен признал, что осознание произойдет не сразу, но холодные зимы могут ускорить принятие компромисса с Россией до полутора лет.