МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Европе придется обратиться к России для обеспечения поставок газа, поскольку зима может оказаться холодной, а переход на атомную энергетику займет много времени, заявил российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска. Дерипаска предрек Германии выход на паперть

"Отсутствие русского газа наконец-то заставляет европейских политиков принять единственно правильное решение и сделать основной упор при зеленом переходе на ядерную энергетику", — сообщил Дерипаска в своем Telegram-канале.

По мнению бизнесмена, Европа должна заключить сделку с Газпромом, но на жестких условиях, включая возмещение санкционных потерь и компенсацию за подрыв "Северного потока".

"Да, тяжелая расплата за американские авантюры, но все равно это дешевле и выгоднее, чем покупать ненужное оружие на триллионы евро и вдобавок терять столь сладкий российский рынок", — отметил Дерипаска.

Бизнесмен признал, что осознание произойдет не сразу, но холодные зимы могут ускорить принятие компромисса с Россией до полутора лет.