МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Снижение добычи газа на месторождении Zohr на шельфе Египта, где управляет итальянская компания Eni, а одним из участников выступает "Роснефть", повлияет прежде всего на мировой рынок сжиженного природного газа (СПГ), но незначительно, заявил РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман. Европа импортировала половину российского СПГ, пишут СМИ

В понедельник газета "Коммерсант" сообщила со ссылкой на свои расчеты и данные источников, что добыча на крупнейшем в Египте месторождении Zohr, расположенном на шельфе Средиземного моря, снизилась за январь-октябрь на 14%, до 19,17 миллиарда кубометров, и по итогам года она должна достичь минимума с 2020 года. Издание отмечает, что максимум добычи был в 2021 году — более 28 миллиардов кубометров. В 2023 году же началось резкое снижение — предположительно из-за попадания воды в скважины.

"Полагаем, что в первую очередь сочетание снижения добычи на месторождении Zohr и перебоев с поставками из Израиля может отразиться не на внутреннем рынке, а на объеме производства СПГ. При этом отметим, что доля Египта в мировых поставках СПГ составляет менее 2%, в связи с чем даже в негативном сценарии влияние на мировой рынок будет умеренным", — прокомментировал Кауфман.

Он отметил, что процесс снижения добычи можно замедлить дополнительным бурением, однако достижение пиковых показателей маловероятно.

Что касается перспектив участия "Роснефти" в Zohr, Кауфман подчеркнул, что сейчас у нефтяных компаний из России ограниченные возможности для роста бизнеса внутри страны как из-за ограничений в рамках ОПЕК+, так и из-за потери части экспортных рынков. И в таких условиях, по его словам, международные проекты в дружественных странах — это одной из возможностей для такого роста. "При этом в случае Египта участие "Роснефти" в новых проектах выглядит маловероятным из-за участия в них западных "мейджоров", — заключил эксперт.

Eni открыла крупнейшее газовое месторождение Zohr на шельфе Египта в 2015 году. Его площадь составляет 231 квадратный километр, потенциальные запасы оцениваются в 850 миллиардов кубических метров. В разработке месторождения участвуют партнеры по концессионному соглашению "Шорук" (Shorouk), в котором 30% принадлежит "Роснефти", 10% — британской BP, 10% — эмиратской Mubadala Petroleum и 50% у IEOC ("дочки" Eni).