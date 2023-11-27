Эксперт: снижение добычи газа у берегов Египта незначительно влияет на рынок СПГ
МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Снижение добычи газа на месторождении Zohr на шельфе Египта, где управляет итальянская компания Eni, а одним из участников выступает "Роснефть", повлияет прежде всего на мировой рынок сжиженного природного газа (СПГ), но незначительно, заявил РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман.
В понедельник газета "Коммерсант" сообщила со ссылкой на свои расчеты и данные источников, что добыча на крупнейшем в Египте месторождении Zohr, расположенном на шельфе Средиземного моря, снизилась за январь-октябрь на 14%, до 19,17 миллиарда кубометров, и по итогам года она должна достичь минимума с 2020 года. Издание отмечает, что максимум добычи был в 2021 году — более 28 миллиардов кубометров. В 2023 году же началось резкое снижение — предположительно из-за попадания воды в скважины.
"Полагаем, что в первую очередь сочетание снижения добычи на месторождении Zohr и перебоев с поставками из Израиля может отразиться не на внутреннем рынке, а на объеме производства СПГ. При этом отметим, что доля Египта в мировых поставках СПГ составляет менее 2%, в связи с чем даже в негативном сценарии влияние на мировой рынок будет умеренным", — прокомментировал Кауфман.
Он отметил, что процесс снижения добычи можно замедлить дополнительным бурением, однако достижение пиковых показателей маловероятно.
Что касается перспектив участия "Роснефти" в Zohr, Кауфман подчеркнул, что сейчас у нефтяных компаний из России ограниченные возможности для роста бизнеса внутри страны как из-за ограничений в рамках ОПЕК+, так и из-за потери части экспортных рынков. И в таких условиях, по его словам, международные проекты в дружественных странах — это одной из возможностей для такого роста. "При этом в случае Египта участие "Роснефти" в новых проектах выглядит маловероятным из-за участия в них западных "мейджоров", — заключил эксперт.
Eni открыла крупнейшее газовое месторождение Zohr на шельфе Египта в 2015 году. Его площадь составляет 231 квадратный километр, потенциальные запасы оцениваются в 850 миллиардов кубических метров. В разработке месторождения участвуют партнеры по концессионному соглашению "Шорук" (Shorouk), в котором 30% принадлежит "Роснефти", 10% — британской BP, 10% — эмиратской Mubadala Petroleum и 50% у IEOC ("дочки" Eni).
https://1prime.ru/gas/20231127/842381587.html