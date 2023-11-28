МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который закрепляет принцип "бери или плати" для долгосрочных поставок газа российским промышленным потребителям. Третье чтение запланировано на 29 ноября. Госдума разрешила приватизировать брошенные причалы за рубль

Первоначальная редакция уточняла используемую в законе "О газоснабжении в РФ" терминологию. Во втором чтении проект дополнен рядом норм, в том числе о закреплении в законе принципа "бери или плати" для долгосрочных поставок газа российским промышленным потребителям, категории которых определит правительство РФ. Это касается потребителей, в том числе вводящих в эксплуатацию новые промышленные объекты, осуществляющих производство продукции, выработку тепловой и электроэнергии.

Развитие механизмов "бери или плати" необходимо для того, "чтобы можно было реализовать инвестиционные газохимические проекты там, где есть для этого необходимые ресурсы, добычная база, развитая транспортная структура, или инвестиции в развитие транспортной структуры требуются незначительные", пояснял ранее глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

Законопроект также относит к полномочиям кабмина РФ утверждение правил технологического присоединения к магистральным газопроводам. А региональные органы исполнительной власти будут утверждать графики перевода потребителей на альтернативные виды топлива (аварийные или резервные) и графики частичного или полного ограничения подачи газа потребителям при аварии.

При этом "Газпром" будет определять необходимые объемы высвобождения газа по регионам при формировании таких графиков и принимать участие в газификации территорий РФ на основе системного подхода, предполагающего в том числе координацию научных, проектных, организационных, производственных и финансовых мероприятий (с указанием сроков их реализации и источников финансирования). Причем федеральные органы в области газоснабжения с 1 апреля 2024 года должны установить порядок подготовки и введения в действие таких графиков.

Помимо этого, в Градостроительный кодекс вносятся изменения, которые позволят застройщику и техническому заказчику с 1 апреля 2024 года запросить информацию о возможности подключения объектов капитального строительства к перспективным сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения). Это необходимо для прохождения ими экспертизы проектной документации и привлечения финансирования для проектов, в том числе в рамках программ газификации.

Предполагается, что новый закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования, за исключением положений, для которых предусмотрен иной срок.