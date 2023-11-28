ГД во II чтении одобрила принцип "бери или плати" для долгосрочных поставок газа
МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который закрепляет принцип "бери или плати" для долгосрочных поставок газа российским промышленным потребителям. Третье чтение запланировано на 29 ноября.
Первоначальная редакция уточняла используемую в законе "О газоснабжении в РФ" терминологию. Во втором чтении проект дополнен рядом норм, в том числе о закреплении в законе принципа "бери или плати" для долгосрочных поставок газа российским промышленным потребителям, категории которых определит правительство РФ. Это касается потребителей, в том числе вводящих в эксплуатацию новые промышленные объекты, осуществляющих производство продукции, выработку тепловой и электроэнергии.
Развитие механизмов "бери или плати" необходимо для того, "чтобы можно было реализовать инвестиционные газохимические проекты там, где есть для этого необходимые ресурсы, добычная база, развитая транспортная структура, или инвестиции в развитие транспортной структуры требуются незначительные", пояснял ранее глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.
Законопроект также относит к полномочиям кабмина РФ утверждение правил технологического присоединения к магистральным газопроводам. А региональные органы исполнительной власти будут утверждать графики перевода потребителей на альтернативные виды топлива (аварийные или резервные) и графики частичного или полного ограничения подачи газа потребителям при аварии.
При этом "Газпром" будет определять необходимые объемы высвобождения газа по регионам при формировании таких графиков и принимать участие в газификации территорий РФ на основе системного подхода, предполагающего в том числе координацию научных, проектных, организационных, производственных и финансовых мероприятий (с указанием сроков их реализации и источников финансирования). Причем федеральные органы в области газоснабжения с 1 апреля 2024 года должны установить порядок подготовки и введения в действие таких графиков.
Помимо этого, в Градостроительный кодекс вносятся изменения, которые позволят застройщику и техническому заказчику с 1 апреля 2024 года запросить информацию о возможности подключения объектов капитального строительства к перспективным сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения). Это необходимо для прохождения ими экспертизы проектной документации и привлечения финансирования для проектов, в том числе в рамках программ газификации.
Предполагается, что новый закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования, за исключением положений, для которых предусмотрен иной срок.
https://1prime.ru/gas/20231128/842393103.html