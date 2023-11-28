МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Газ в магистральный газопровод "Сила Сибири" к концу года начнет поступать и со второй установки на Ковыктинском месторождении в Иркутской области, сообщил "Газпром". Глава Приангарья оценил важность запуска Ковыктинского месторождения

"До конца года на Ковыктинском месторождении в Иркутской области начнется подача газа со второй по счету установки комплексной подготовки газа в газопровод "Сила Сибири", — говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

Ранее президент России Владимир Путин принял участие в запуске Ковыктинского месторождения и нового участка "Ковыкта — Чаянда" газопровода "Сила Сибири". Как отметил Путин, запуск такого комплекса даст серьезный импульс в развитии восточного региона страны, обеспечит стабильные поставки топлива как для российских предприятий, так и для зарубежных партнеров.