ТАШКЕНТ, 29 ноя — ПРАЙМ. Узбекистан импортирует природный газ из России на основе роста внутреннего потребления в зимний период, это никак не связано с политическим решением, заявил министр энергетики республики Журабек Мирзамахмудов. "Казтрансойл" нарастит транзит нефти из России в Узбекистан

В начале октября "Газпром" начал поставки газа в Узбекистан через территорию Казахстана для покрытия части дефицита голубого топлива в республике в осенне-зимний период. Узбекистанское минэнерго уточняло, что контракт на закупку газа заключен на два года, объем закупок составит девять миллионов кубометров в сутки – около 2,8 миллиарда кубометров в год.

"Я думаю, неправильно связывать это с политическими (последствиями), потому что это коммерческие отношения. Это рынок. На рынке есть спрос", — сказал Мирзамахмудов в интервью местному интернет-изданию daryo.uz, отвечая на вопрос о "политических" последствиях покупки газа в России.

По его оценке, поставки голубого топлива из РФ рассматриваются в качестве дополнительного источника импорта газа в связи с резким увеличением внутреннего потребления.

"В результате резкого увеличения нашего внутреннего потребления у нас возникает дополнительная потребность в природном газе, поэтому мы покупаем его у Туркменистана и России", — добавил министр.

Позднее Мирзамахмудов заявлял, что Узбекистан заинтересован в наращивании импорта природного газа из России, работать долгосрочно в этом направлении. По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, "Газпром" обсуждает сотрудничество с Казахстаном, Узбекистаном и Киргизией на долгосрочный период в 15 лет, а также планирует расширить поставки газа по системе магистральных газопроводов "Средняя Азия — Центр".

Газодобывающие мощности в Узбекистане позволяли обеспечивать добычу природного газа в объеме порядка 70 миллиардов кубометров. Однако из-за истощения запасов, технологических потерь и отсутствия эффективной системы контроля поставки углеводородов за последние 15 лет существенно снизились. В 2022 году добыча газа в республике снизилась на 4% по сравнению с 2021 годом, до 51,7 миллиарда кубометров. По данным властей, в зимние пиковые нагрузки наблюдается дефицит газа по республике до 20 миллионов кубометров в сутки.