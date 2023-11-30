МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Владельцы квартир с газовыми плитами должны перезаключить договора об обслуживании до Нового года, иначе подачу газа отключат, рассказал aif.ru координатор проекта "Школа грамотного потребителя" Александр Козлов. В Узбекистане объяснили необходимость импорта российского газа

"Перезаключать договоры требуют недавние поправки в законодательство, возложившие ответственность за состояние газового оборудования в домах на те же компании, которые их газом снабжают", — отметил эксперт.

По его словам, эти меры направлены на повышение безопасности.

Козлов подчеркнул, что цены на топливо не изменятся.

При этом, отметил он, собственникам, не перезаключившим договор, грозит штраф в размере до двух тысяч рублей и отключение газа.

Эксперт посоветовал для перезаключения соглашения обратиться в управляющую компанию, либо все оформить самостоятельно. Служба, в которую нужно обращаться. указана на договоре о газоснабжении, добавил Козлов.

Федеральный закон от 18 марта 2023 года № 71-ФЗ "О внесении изменений в статьи 2 и 3 Федерального закона "О газоснабжении в Российской Федерации" и Жилищный кодекс Российской Федерации", согласно которому изменятся условия предоставления коммунальной услуги газоснабжения, вступил в силу 1 сентября.