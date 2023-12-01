КИШИНЕВ, 1 дек — ПРАЙМ. Закупочная цена на природный газ, поставляемый "Газпромом" в Молдавию, в декабре составит 831,04 доллара за 1 тысячу кубометров, что выше ноябрьской цены в пределах половины доллара, сообщил в пятницу глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан. Лавров предрек Молдавии незавидную участь

В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне дефицита газа и резкого удорожания энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Тарифы на газ в Молдавии выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза.

"В декабре закупочная стоимость природного газа, поставляемого ПАО "Газпром" в Республику Молдова, с учетом теплотворной способности, составит 831,04 доллара за тысячу кубометров", — написал Чебан в своем Telegram-канале, отметив, что весь объем газа от российского поставщика будет направлен для нужд "Тираспольтрансгаза" в Приднестровье.

В ноябре аналогичный показатель был равен 830,42 доллара, а в октябре — 795,87 доллара за тысячу кубометров.

В сентябре министр энергетики Молдавии Виктор Парликов огласил итоги аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", заявив, что он составил 709 миллионов долларов по состоянию на конец марта прошлого года. Из этой суммы 276 миллионов не подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом", еще 400 миллионов долларов не подлежат взысканию — у них истек срок давности. В связи с этим правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов, а остальное оспорить в суде.

"Газпром" же сообщил, что аудит задолженности "Молдовагаза" проведен в одностороннем порядке и отчет о нем не согласован набсоветом молдавской компании и не может рассматриваться как надлежащий итоговый документ независимого и достоверного финансового аудита задолженности, а его результаты никак не могут влиять на размер и обоснованность долга. Российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны и будет отстаивать свои права.

Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности "Молдовагаза".