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Приложение "Ситидрайв" недоступно для скачивания в AppStore
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Приложение каршеринга "Ситидрайв" недоступно для скачивания в магазине приложений AppStore, компания решает проблему и ищет альтернативные пути установки приложения, говорится в... ПРАЙМ, 01.12.2023
энергетика, новости, газ, бизнес, технологии, app store, ситидрайв, приложение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Приложение каршеринга "Ситидрайв" недоступно для скачивания в магазине приложений AppStore, компания решает проблему и ищет альтернативные пути установки приложения, говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале каршеринга.
"Наше приложение недоступно для скачивания в AppStore. Мы уже решаем проблему и ищем альтернативные пути установки приложения", — говорится в сообщении.
Приложения, уже установленные на iPhone, работают в прежнем режиме. Пользователям советуют не включать функцию "Сгружать неиспользуемые", чтобы смартфон не удалил приложение сам — это можно проверить в настройках в разделе AppStore.
"Сейчас приложение по-прежнему доступно для скачивания в Google Play, Huawei AppGallery, Xiaomi, Rustore", — добавили в компании.
Каршеринг "Ситидрайв" — часть сервиса городской мобильности "Ситимобил", принадлежит "Сберу".