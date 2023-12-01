МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Приложение каршеринга "Ситидрайв" недоступно для скачивания в магазине приложений AppStore, компания решает проблему и ищет альтернативные пути установки приложения, говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале каршеринга. Приложения двух российских банков пропали из Google Play

"Наше приложение недоступно для скачивания в AppStore. Мы уже решаем проблему и ищем альтернативные пути установки приложения", — говорится в сообщении.

Приложения, уже установленные на iPhone, работают в прежнем режиме. Пользователям советуют не включать функцию "Сгружать неиспользуемые", чтобы смартфон не удалил приложение сам — это можно проверить в настройках в разделе AppStore.

"Сейчас приложение по-прежнему доступно для скачивания в Google Play, Huawei AppGallery, Xiaomi, Rustore", — добавили в компании.

Каршеринг "Ситидрайв" — часть сервиса городской мобильности "Ситимобил", принадлежит "Сберу".