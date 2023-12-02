КИШИНЕВ, 2 дек — ПРАЙМ. Компания "Молдовагаз" (дочка "Газпрома") готова к нескольким сценариям поставок газа в Приднестровье при возможном прекращении транзита российского газа через территорию Украины, заявил в телеэфире глава предприятия Вадим Чебан. В "Молдовагазе" назвали декабрьскую цену российского газа

Глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов в конце октября заявил, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года.

"У нас уже есть несколько сценариев на случай, если Украина прекратит транзит российского газа. Либо украинская сторона доставит газ через свою территорию к точке доступа в Молдавию. Если такой вариант будет выбран, соответственно, придется менять контрактные взаимоотношения с Газпромом. Есть также сценарий получения газа через Трансблаканский коридор. То есть могут быть использованы возможности греческих терминалов. Есть еще газопровод ТАНАП (Трансанатолийский газопровод), там азербайджанский газ может быть и так далее. С точки зрения доступа и объёмов, которые могут быть поставлены в Молдавию, это примерно 11 миллионов кубов в день. Это достаточно, чтобы пережить зиму", — сказал Чебан в интервью кишиневскому телеканалу Exclusiv TV.

Глава "Молдовагаза" подчеркнул, что при реализации любого из этих сценариев, производство электричества в Приднестровье будет затруднено.

"Насчёт электричества будет большой вопрос, потому что это за этот газ нужно будет платить, если, конечно, соответственно, с Газпромом не будут договорённости по другим точкам доступа (газа). Например, газ можно брать в Турции, можно брать в Болгарии, можно брать в Греции", — уточнил Чебан.

В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне дефицита газа и резкого удорожания энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами.

Ранее компания Energocom сообщила, что Молдавия в резервах хранит более 400 миллионов кубометров природного газа, которого хватит для потребления до декабря. Запасы находятся в хранилищах в Румынии и на Украине.