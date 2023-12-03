МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. США с февраля прошлого года поставили ЕС сжиженного природного газа (СПГ) почти на 66,7 миллиарда евро, без введения антироссийских санкций американский бизнес получил бы на 52,2 миллиарда евро меньше, следует из подсчета агентства РИА Новости, сделанного на основе данных Евростата. СМИ узнали, на какие страны давит Запад из-за санкций против России

Отмечается, что ЕС в течение 20 месяцев с февраля 2022 года по сентябрь 2023 года купил у американских компаний около 61 миллиарда кубометров газа на сумму 66,7 миллиарда евро, или в среднем 3,1 миллиарда кубов на 3,3 миллиарда евро в месяц.

При этом за год до начала специальной военной операции России на Украине в среднем США поставляли в месяц 1,25 миллиарда кубов газа на 725 миллионов евро.

Таким образом, "добавленная стоимость" антироссийских санкций для газовых компаний США на европейском рынке за 20 месяцев составила 36 миллиардов кубометров, сообщает агентство. Европейцам это обошлось в 52,2 миллиарда евро, за кубометр газа они заплатили американцам в 2 раза больше, чем до спецоперации, заключили РИА Новости.

В России ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки российских углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко говорил, что санкции и разрыв экономических связей в Россией уже стоили Евросоюзу порядка 1,5 триллиона долларов "по самым скромным подсчетам".