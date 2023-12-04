КИШИНЕВ, 4 дек — ПРАЙМ. Молдавия обладает достаточными запасами газа, чтобы пережить зиму и не волноваться, если на рынке вырастут цены на топливо, заявил министр энергетики Виктор Парликов. Биржевые цены на газ в Европе выросли почти на четыре процента

"Запасов газа у нас достаточно, чтобы обеспечить себя до конца февраля, если нам понадобится дополнительный газ, мы это увидим заранее и заранее успеем закупить нужные нам объемы. Независимо от того, что произойдет на рынке газа, если цены подскочат, мы защищены. Если подскочат цены на электроэнергию – мы тоже защищены", — заявил Парликов на брифинге.

Он отметил, что Молдавии в этом году повезло с погодой и отопительный сезон начался позже обычного. "В зимний сезон мы вступаем спокойными и подготовленными. Возможно, что часть цен зимой снизится, но на данный момент я не хочу ничего обещать", — добавил министр.

В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года "Молдовагаз" получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов.

Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии аудита задолженности "Молдовагаза" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности "Молдовагаза".