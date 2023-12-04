МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Европейские страны увеличили в ноябре импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России на фоне заторов в Панамском канале, которые могли повлиять на больший дисконт стоимости российского топлива, сказал в комментарии РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. Евросоюз нарастил импорт СПГ

Экспорт российского СПГ в Европу в ноябре, как пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на данные Kpler, достиг исторического максимума в 1,75 миллиона тонн. Предыдущий рекорд – 1,737 миллиона тонн – был достигнут в декабре 2022 года. Отмечается, что наибольшие объемы в ноябре уходили во Францию, куда с завода "Ямал СПГ" компании "Новатэк" было отгружено шесть партий, и в Бельгию, куда поступило десять партий со среднетоннажного завода "Новатэка" "Криогаз-Высоцк".

Пока консолидированной позиции по поводу ограничений в отношении СПГ из России со стороны стран ЕС не выработано, есть возможность увеличивать его реализацию на западном направлении, отметил Миронюк.

"Российский газ и до начала спецоперации стоил почти в два раза дешевле, к примеру, американского. Вероятно, это соотношение по крайней мере сохраняется. "Заторы" в Панамском канале могли повлиять на больший дисконт стоимости российского СПГ, ранее уходившего на Восток по более высоким ценам", – добавил он.

Пока одни страны ЕС пытаются полностью отказаться от СПГ из России, другие наращивают закупки, продолжил эксперт. Эта тенденция сохранится в декабре и может быть актуальна в дальнейшем, если поставки СПГ не ограничат санкциями, предположил собеседник агентства. "Несмотря на это доля российского СПГ на рынке ЕС мала, что повышает вероятность европейских санкций", – заключил он.

Администрация Панамского канала в начале ноября сообщала, что канал сократит количество пропускаемых судов из-за рекордно низких осадков.