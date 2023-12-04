МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Запасы газа в подземных хранилищах Европы сократились ниже 95 процентов, что вызывает тревогу в регионе, следует из отчета Gas Infrastructure Europe. Эксперт раскрыл причину роста закупок российского СПГ в Европе

Согласно отчету, текущий уровень запасов достиг 94,39 процента, что на десять процентных пунктов выше показателей последних пяти лет. Однако за последний декабрь запасы снизились на 0,41 процентного пункта. Также, терминалы для приема СПГ в Европе работают с низкой производительностью.

Минэнерго США ранее сообщило, что текущий уровень запасов в стране составляет 80 процентов, что на семь процентных пунктов превышает средний уровень за последние пять лет.

Ранее Международное энергетическое агентство отметило, что запасов газа в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на конец октября хватит на 65 дней при пиковых зимних показателях пятилетнего периода 2019-2023 годов.

Европейская комиссия отмечала, что газовые хранилища играют ключевую роль в обеспечении надежности газоснабжения в Европе, поскольку в зимний период могут покрывать до трети потребности Евросоюза.