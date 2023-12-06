МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Евросоюз с февраля 2022 года потратил на импорт газа 304 миллиарда евро, при этом переплата из-за антироссийских санкций составила 185 миллиардов евро — такую же сумму объединение потратило на топливо почти за пять предыдущих лет, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата. СМИ узнали, сколько заработали США на поставках газа в ЕС с помощью санкций

Так, среднемесячная стоимость импорта ЕС газа с февраля 2022 года, когда ЕС начал вводить санкции против России, выросла до 15,2 миллиарда евро, из них 7,7 миллиарда приходится на сжиженный природный газ, остальные 7,5 миллиарда — на трубопроводный. При этом в течение года до начала введения европейцами санкций страны платили за газ в среднем 5,9 миллиарда евро (3,6 миллиарда за трубопроводный и 2,3 миллиарда за сжиженный).

Таким образом, за 20 месяцев переплата за газ составила 185 миллиардов евро, а всего на это топливо страны объединения потратили 304 миллиарда евро. Такие суммы раньше ЕС тратил в течение нескольких лет: в 186 миллиардов обошелся газ с апреля 2017 года по конец 2021 года, а в 292 миллиарда — с 2013 по 2021 годы.

Больше всех "дивидендов" от европейских санкций получили США — 53 миллиарда евро. Затем идут Британия (27 миллиарда евро), Норвегия (24 миллиарда евро) и Алжир (21 миллиард евро). Россия, несмотря на сокращение объемов поставок, из-за роста цен получила дополнительные 14 миллиардов евро, столько же заработал и Катар.

"Добавленная стоимость" изменений в газовой политике ЕС для Азербайджана составила 12 миллиардов евро, Анголы — 5 миллиардов, Египта — 4 миллиарда, а для Тринидада и Тобаго — 3 миллиарда. Дополнительные 2 миллиарда евро получили Нигерия и Камерун, еще по 1 миллиарду — Ливия, Оман и Экваториальная Гвинея. Сравнительно небольшие суммы заработали еще 12 государств, в совокупности — почти два миллиарда евро.