ВЛАДИВОСТОК, 6 дек — ПРАЙМ. Ученые впервые за 30 лет исследований в Чукотском море обнаружили на дне выход газа из осадка в толщу воды, сообщил РИА Новости кандидат геолого-минералогических наук, доцент заведующий Лаборатории сейсмических исследований Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева Виктор Карнаух. Подсчитано, сколько ЕС переплатил за газ из-за антироссийских санкций

Открытие было сделано в ходе арктической экспедиции сотрудников института на научно-исследовательском судне "Академик Опарин", стартовавшей в конце октября. Ученые вернулись из рейса в начале декабря.

"Самое интересное в экспедиции — впервые за 30 лет исследований в Чукотском море обнаружили газовый факел — выход свободного газа из осадка в толщу воды. Никто ранее здесь не находил этой структуры. Под газовым факелом в осадках на записях нашего технического оборудования зафиксированы приповерхностные скопления газа — акустическая мутность. В этом месте структура достигает морского дна", — сказал Карнаух, который возглавлял экспедицию.

По его словам, рядом с местом обнаружения факела расположен каньон Геральда. Раньше в нем фиксировали повышенное содержание метана. "Получается, газ выходит в водную толщу, и его несет в сторону каньона", — отметил Карнаух.

Он уточнил, что факел — это признак того, что в этом месте высокое давление газовых флюидов. Открытие имеет академическое значение, но также важно и в практическом смысле.

"Шельф наших морей — это стратегический резерв государства. Чукотское море — единственное с широчайшим шельфом — до 1 тысячи километров, он перспективен в части разведки. Это требует постановки буровых платформ, и их надо обезопасить. Нужно знать места, где ставить опасно. Газовый факел — это как раз опасность", — добавил Карнаух.

Ученый также рассказал, что сотрудники института в ходе экспедиции сделали еще ряд важных открытий. Например, получена уникальная информация об особенностях рельефа морского дна и структуре осадочных отложений. В районе желоба Геральда обнаружено много 6-метровых промоин. Они могут быть связаны с сезонным опусканием холодных вод, либо водообменом. Эти промоины нужно еще исследовать, отметил Карнаух.

"Нашли много древних палеоозер глубиной до 40 метров. Это свидетельство того, что в тех местах таяла мерзлота и погружался грунт. В процессе углубления озер происходило отложение осадков", — рассказал ученый.

Также сотрудники ТОИ обнаружили акустические аномалии, свидетельствующие о существовании скоплений газа. Результаты исследований могут быть рекомендованы к использованию Министерству природных ресурсов РФ для дальнейшей разведки и определения запасов горючих полезных ископаемых на шельфе Чукотского моря.

"Гидрохимики выполнили огромную работу в части измерения содержания парниковых газов в морской воде и приповерхностном слое воздуха", — рассказал собеседник.