МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Россия продолжает перенаправлять поставки сжиженных углеводородных газов (СУГов) в неевропейские страны, по итогам десяти месяцев года объем экспорта вырос в два раза, до 1,01 миллиона тонн, сообщила РИА Новости старший консультант исследовательской группы "Петромаркет" Александра Зубачева. Эксперт раскрыл причину роста закупок российского СПГ в Европе

"Объем экспорта в неевропейские направления за 10 месяцев 2023 года вырос год к году вдвое, до 1,01 миллиона тонн, а его доля в совокупном экспорте СУГ России по итогам января-октября составила 34,4%, увеличившись с 17,1% в январе-октябре прошлого года", — сказала она.

Ключевыми альтернативными покупателями остаются Турция, Китай, Афганистан, Монголия и страны Центральной Азии, По расчетам эксперта, за январь-октябрь экспорт российских СУГов в Турцию вырос в 1,4 раза, до 457,3 тысячи тонн, в Афганистан — более чем в 2 раза, до 168,6 тысячи тонн. Поставки в страны Центральной Азии выросли в 2,2 раза, до 143,3 тысячи тонн, в Монголию — на 14,6%, до 34,1 тысячи тонн.

Совокупный экспорт в Китай по железной дороге и автотранспортом, по данным "Петромаркета", вырос в январе-октябре 2023 года относительно соответствующего периода прошлого года на 88%, до 203,9 тысячи тонн.

При этом в целом темп роста экспорта сжиженных углеводородных газов из России замедлился. В январе-октябре этого продукта было вывезено только на 4% больше, чем в январе-октябре 2022 года, в то время как за январь-август темп роста год к году составлял 7,5%, добавили в "Петромаркете".