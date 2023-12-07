МАДРИД, 7 дек — ПРАЙМ. Россия стала третьей по поставкам газа в Испанию, экспортировав 18,1% от общего объема, поступившего в страну, уступив лишь Алжиру (28,7%) и США (21,6%), свидетельствуют данные испанской энергетической компании Enagas. Китай опубликовал статистику импорта нефти и газа

Согласно ее данным, в ноябре США стали ведущей страной происхождения природного газа, поступающего в Испанию, с 12 752 гигаватт-часами, обогнав Алжир (9 525 гигаватт-часов), который был лидером поставок в последние месяцы. Третьим основным поставщиком природного газа в Испанию в ноябре стала Россия с 6 439 гигаватт-часами, что составляет 18,6% от общего объема закупок, за ней следует Нигерия с 3 706 гигаватт-часами.

Что касается подземных хранилищ, то в ноябре их заполнение оставалось на уровне 100% — в настоящее время они продолжают работать с высокой степенью заполнения, превышающей 98%, — а регазификационные установки в ноябре не опускались ниже 80%.

Национальный спрос на природный газ в ноябре снизился на 6,8% по сравнению с тем же месяцем 2022 года, до 26 105 ГВт-ч. В целом за год падение достигло 12,3%.