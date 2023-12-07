МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, закрепляющий принцип "бери или плати" для долгосрочных поставок газа российским промышленным потребителям. ГД приняла закон о принципе "бери или плати" для долгосрочных поставок газа

Документ уточняет терминологию, используемую в законе "О газоснабжении в РФ", и закрепляет в нем принцип "бери или плати" для долгосрочных поставок газа российским промышленным потребителям, категории которых определит правительство РФ. Это касается потребителей, в том числе вводящих в эксплуатацию новые промышленные объекты, осуществляющих производство продукции, выработку тепловой и электроэнергии.

Новый закон также относит к полномочиям кабмина РФ утверждение правил технологического присоединения к магистральным газопроводам. А региональные органы исполнительной власти будут утверждать графики перевода потребителей на альтернативные виды топлива (аварийные или резервные) и графики частичного или полного ограничения подачи газа потребителям при аварии.

При этом "Газпром" будет определять необходимые объемы высвобождения газа по регионам при формировании таких графиков и принимать участие в газификации территорий РФ на основе системного подхода, предполагающего в том числе координацию научных, проектных, организационных, производственных и финансовых мероприятий (с указанием сроков их реализации и источников финансирования). При этом федеральные органы в области газоснабжения с 1 апреля 2024 года должны установить порядок подготовки таких графиков и их введения в действие.

Помимо этого, в Градостроительный кодекс вносятся изменения, которые позволят застройщику и техническому заказчику с 1 апреля 2024 года запросить информацию о возможности подключения объектов капитального строительства к перспективным сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения). Это необходимо для прохождения ими экспертизы проектной документации и привлечения финансирования для проектов, в том числе в рамках программ газификации.

Новый закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования, за исключением положений, для которых предусмотрен иной срок.