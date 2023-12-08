СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек — ПРАЙМ. В Керчи на газопроводе произошел пожар, он ликвидирован, сейчас от газоснабжения отключено порядка 30 тысяч человек, ведутся восстановительные работы, сообщили РИА Новости в экстренных службах города. В Москве локализовали пожар в производственно-складском здании

Возгорание произошло на улице генерала Петрова в ночь на пятницу на газопроводе среднего давления.

"Ликвидация пожара произошла в 6 утра (мск). В результате пожара от газоснабжения отключено около 30 тысяч жителей", — уточили в службах города.

Устанавливаются причины возгорания, проводятся восстановительные работы.