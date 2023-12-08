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В Керчи произошло возгорание газопровода
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В Керчи на газопроводе произошел пожар, он ликвидирован, сейчас от газоснабжения отключено порядка 30 тысяч человек, ведутся восстановительные работы, сообщили РИА Новости в... ПРАЙМ, 08.12.2023
энергетика, новости, газ, газ, чп, крым
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек — ПРАЙМ. В Керчи на газопроводе произошел пожар, он ликвидирован, сейчас от газоснабжения отключено порядка 30 тысяч человек, ведутся восстановительные работы, сообщили РИА Новости в экстренных службах города.
Возгорание произошло на улице генерала Петрова в ночь на пятницу на газопроводе среднего давления.
"Ликвидация пожара произошла в 6 утра (мск). В результате пожара от газоснабжения отключено около 30 тысяч жителей", — уточили в службах города.
Устанавливаются причины возгорания, проводятся восстановительные работы.