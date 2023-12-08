МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Евросоюз разрешит странам-членам запрещать российским и белорусским компаниям покупать мощности в своих газопроводах и терминалах СПГ, пишет газета Financial Times со ссылкой на черновой текст, предложенный Брюсселем. Россия выработала "санкционный иммунитет", заявили в посольстве в Лондоне

"ЕС собирается предоставить государствам-членам полномочия прекращать импорт газа из России и Белоруссии… Согласно проекту юридического текста, предложенному Брюсселем…, любая страна-член сможет запретить компаниям из России и Белоруссии покупать мощности в своих газопроводах и терминалах СПГ", — сказано в материалах.

Согласно документу, странам-членам ЕС будет разрешено "частично или, где это оправдано, полностью ограничить" доступ к инфраструктуре газовым операторам из России и Белоруссии, "где это необходимо для защиты основных интересов безопасности". По данным FT, переговорщики из стран ЕС и Европарламента одобрят проект текста в пятницу.

Как сообщил изданию высокопоставленный чиновник в Евросоюзе, предложение даст бизнесу возможность выйти из контрактов с российскими поставщиками "голубого топлива" без необходимости выплачивать компенсации.

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.