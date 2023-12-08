СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек — ПРАЙМ. Загоревшийся минувшей ночью газопровод в Керчи восстановят в пятницу, 8 декабря, до конца дня, затем начнется подключение абонентов, сообщил глава администрации города Святослав Брусаков. В Крыму сообщили об увольнениях сотрудников "Крымэнерго" после шторма

Ранее сообщалось, что возгорание газопровода среднего давления ликвидировали в Керчи в шесть утра по московскому времени, что привело к отключению от газоснабжения примерно 30 тысяч человек.

"Планируем, что до конца дня аварийные работы завершатся, после чего будет производиться запуск котельной и подключение газоснабжения", — написал Брусаков в своем Telegram-канале.

Он также сообщил, ЧП произошло на трубе среднего давления в районе Промбазы.

"Сейчас без газа остаются 25-30 тысяч абонентов, остановлена котельная "Восточная", — отметил глава администрации.

В данный момент проводятся восстановительные работы. Причины происшествия устанавливаются.