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Власти рассказали о сроках восстановления газопровода в Керчи
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Загоревшийся минувшей ночью газопровод в Керчи восстановят в пятницу, 8 декабря, до конца дня, затем начнется подключение абонентов, сообщил глава администрации города Святослав... ПРАЙМ, 08.12.2023
энергетика, общество , новости, газ, россия, керчь, поврежденный газопровод в керчи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек — ПРАЙМ. Загоревшийся минувшей ночью газопровод в Керчи восстановят в пятницу, 8 декабря, до конца дня, затем начнется подключение абонентов, сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.
Ранее сообщалось, что возгорание газопровода среднего давления ликвидировали в Керчи в шесть утра по московскому времени, что привело к отключению от газоснабжения примерно 30 тысяч человек.
"Планируем, что до конца дня аварийные работы завершатся, после чего будет производиться запуск котельной и подключение газоснабжения", — написал Брусаков в своем Telegram-канале.
Он также сообщил, ЧП произошло на трубе среднего давления в районе Промбазы.
"Сейчас без газа остаются 25-30 тысяч абонентов, остановлена котельная "Восточная", — отметил глава администрации.
В данный момент проводятся восстановительные работы. Причины происшествия устанавливаются.