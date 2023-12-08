АНКАРА, 8 дек — ПРАЙМ. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что согласовал с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос поставок российского газа в Европу путем через хаб. ЕС готовит новый законопроект против российских поставщиков газа, пишут СМИ

"Как вы знаете, мы настроены сделать Фракию центром поставок природного газа из России на Балканы и в Европу. Мы согласовали этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным", — сообщил Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Греции.

Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре 2022 года. Тогда — через две недели после теракта на "Северных потоках" — президент России Владимир Путин выдвинул идею переместить утраченный объем транзита российского газа в регион Черного моря. По его словам, в Турции можно создать газовый хаб, который стал бы площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен.

В 2023 году на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи российский лидер заявил, что Москва рассчитывает на скорое завершение переговоров по созданию газового хаба.