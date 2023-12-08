МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Подготовленный ЕС законопроект, согласно которому страны-члены смогут самостоятельно блокировать импорт газа из России, вряд ли даст радикальный эффект, сказал в комментарии РИА Новости гендиректор "Рексофт Консалтинга" Андрей Скорочкин.

ЕС подготовил законопроект, который позволит странам-членам блокировать импорт газа из России, сообщила газета Financial Times со ссылкой на документ, попавший в распоряжение издания.

Уточняется, что, согласно документу, государствам-членам ЕС предлагается предоставить полномочия запрещать российским и белорусским компаниям доступ к газопроводам и терминалам сжиженного газа. По словам высокопоставленного чиновника ЕС, законопроект может позволить энергетическим компаниям ЕС расторгать контракты с российскими поставщиками газа без необходимости выплаты компенсации.

"В целом представляется, что все возможные ограничения уже были введены и, на мой взгляд, нет оснований ожидать радикального эффекта. Вопрос компенсаций в данном случае лежит в плоскости политики и регулируется соответствующими процессами, а не бизнес-логикой", — сказал Скорочкин.

Комментируя динамику поставок российского газа в Европу, собеседник агентства отметил, что сокращение объемов импорта из России текущей зимой маловероятно.

"В текущей ситуации возможно ровным счетом все", – добавил портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин, отметив, что сейчас в Европу поставляется около 23 миллиардов кубометров газа в год.