МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе после отскока от двухмесячных минимумов в среду и четверг вновь перешли к снижению, по итогам пятничных торгов снизились на 3,1%, приблизившись к 430 долларам за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Котировки газа в Европе повысились на прогнозах похолодания

Январские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки 459,3 доллара (+3,1%) за тысячу кубометров и вскоре достигли ценового максимума в 464,9 доллара (+4,3%). Ценовой минимум составил 429,4 доллара (–3,6%). Последние фьючерсы торговались по 431,5 доллара (–3,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 445,5 доллара за тысячу кубометров.

Газовые контракты по TTF на рынке спот, с поставкой "на день вперед", также подешевели — с 439,6 доллара за тысячу кубометров с поставкой 8 декабря до 426,8 доллара (–2,8%) с поставкой 9 декабря, следует из данных биржи EEX.

Период высоких цен на газ на европейской бирже продолжался в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров цены достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к устойчивому снижению. По итогам третьего квартала текущего года они составили в среднем около 380 долларов за тысячу кубометров.

После обострения конфликта на Ближнем Востоке 7 октября и сообщения о повреждении газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией 8 октября цены выросли с 415 долларов за тысячу кубометров в начале октября примерно до 560 долларов к концу месяца. Средняя стоимость ближайших фьючерсов в ноябре составила примерно 510 долларов.