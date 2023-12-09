2023-12-09T15:05:30+03:00
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2023
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Шольц обвинил Россию в росте цен на энергоносители в Европе
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МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц обвинил Россию в прекращение поставок трубопроводного газа в Европу и, как следствие, повышении цен на энергоносители. "Россия... ПРАЙМ, 09.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц обвинил Россию в прекращение поставок трубопроводного газа в Европу и, как следствие, повышении цен на энергоносители.
"Россия прекратила энергоснабжение Европы… Это президент России прекратил поставки газа по исправному газопроводу!" — сказал канцлер, выступая на партийном съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ).
Он заявил, что из-за прекращения поставок топлива из России Германия лишилась половины получаемого газа, а Европа в целом недосчиталась 120 миллиардов кубических метров голубого топлива.
Канцлер отметил, что это (прекращение поставок — прим. ред.) имело серьезные последствия для цен на энергию.
Он заявил, что правительство Германии приняло решительные меры для исправления ситуации, начав закупать больше газа из Норвегии и строить СПГ терминалы на севере страны.
Поставки газа в Германию существенно затруднились после терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" в 2022 году. В ноябре глава Минэнерго России Николай Шульгинов заявил, что Россия не "закрывала" западное направление поставок энергоносителей и остается надежным поставщиком газа даже в нынешних непростых условиях.