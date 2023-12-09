2023-12-09T17:28:51+03:00
2023-12-09T17:28:51+03:00
2023-12-09T17:28:51+03:00
2023
https://1prime.ru/gas/20231209/842516292.html
Медведев ответил на слова Шольца о вине России в прекращении поставок газа
Газ
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что поставки газа в Европу были прекращены из-за России являются ложью, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Ранее Шольц... ПРАЙМ, 09.12.2023
энергетика, новости, газ, россия, олаф шольц, дмитрий медведев, поставки газа
https://cdnn.1prime.ru/images/84037/71/840377121.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84037/71/840377121.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83790/76/837907669.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83790/76/837907669.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83790/76/837907656.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83790/76/837907656.jpg
https://1prime.ru/vpk/20231209/842515954.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что поставки газа в Европу были прекращены из-за России являются ложью, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Ранее Шольц сказал, что РФ прекратила поставки трубопроводного газа в Европу и поэтому несет ответственность за повышение цен на энергоносители.
"Немец (Шольц — ред.) врет и не краснеет! Сами отвергли, сами кинули свой народ из-за ненависти к России, а теперь изворачиваются и врут!", — написал Медведев на своей странице в соцсети X.
Поставки газа в ФРГ существенно затруднились после прошлогодних терактов на газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2". В ноябре глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил, что Россия сама не "закрывала" западное направление поставок энергоносителей и остается надежным поставщиком газа даже в нынешних тяжелых условиях.