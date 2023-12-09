МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что поставки газа в Европу были прекращены из-за России являются ложью, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Шольц предупредил Россию насчет поддержки Украины

Ранее Шольц сказал, что РФ прекратила поставки трубопроводного газа в Европу и поэтому несет ответственность за повышение цен на энергоносители.

"Немец (Шольц — ред.) врет и не краснеет! Сами отвергли, сами кинули свой народ из-за ненависти к России, а теперь изворачиваются и врут!", — написал Медведев на своей странице в соцсети X.

Поставки газа в ФРГ существенно затруднились после прошлогодних терактов на газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2". В ноябре глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил, что Россия сама не "закрывала" западное направление поставок энергоносителей и остается надежным поставщиком газа даже в нынешних тяжелых условиях.