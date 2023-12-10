МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Германия в январе-сентябре этого года сократила импорт газа в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом, при этом затраты страны на него остались прежними из-за роста цен в 2,5 раза, следует из расчетов РИА Новости по данным немецкой статслужбы. "Трещины под ногами". Названы губительные для экономики Германии факторы

Глава немецкого правительства Олаф Шольц накануне, выступая на съезде Социал-демократической партии Германии, возложил на Россию ответственность за прекращение поставок газа в Европу, добавив, что Германия лишилась половины получаемого газа. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал ложью слова Шольца, отметив, что европейские правительства сами приняли такое решение.

Согласно расчетам агентства, закупки Германией газа сократились в январе-сентябре 2022 года в 1,8 раза — до 65,9 миллиарда кубометров с 121,7 миллиарда, а в этом году и вовсе рухнули до 47,9 миллиарда кубометров.

При этом среднегодовая цена одного кубометра газа резко выросла — с 0,18 евро в 2021 году до 0,45 в этом году. Из-за этого даже несмотря на значительный обвал объемов импорта Германия потратила на газ примерно столько же, сколько и два года назад — 21,3 миллиарда евро в январе-сентябре этого года против 22,2 миллиарда за аналогичный период 2021 года.

Германия в апреле 2022 года ввела внешнее управление над немецкой дочерней компанией "Газпрома", а позже национализировала ее, объяснив свои решения "обеспечением безопасности поставок газа в страну". Ситуация обострилась в сентябре 2022 года после терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". В ноябре глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что Россия сама не "закрывала" западное направление поставок энергоносителей и остается надежным поставщиком газа даже в нынешних условиях.