МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Германия в январе-сентябре этого года сократила импорт газа в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом, при этом затраты страны на него остались прежними из-за роста цен в 2,5 раза, следует из расчетов РИА Новости по данным немецкой статслужбы.

Флаг Германии, Берлин

"Трещины под ногами". Названы губительные для экономики Германии факторы

Глава немецкого правительства Олаф Шольц накануне, выступая на съезде Социал-демократической партии Германии, возложил на Россию ответственность за прекращение поставок газа в Европу, добавив, что Германия лишилась половины получаемого газа. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал ложью слова Шольца, отметив, что европейские правительства сами приняли такое решение.

Согласно расчетам агентства, закупки Германией газа сократились в январе-сентябре 2022 года в 1,8 раза — до 65,9 миллиарда кубометров с 121,7 миллиарда, а в этом году и вовсе рухнули до 47,9 миллиарда кубометров.

При этом среднегодовая цена одного кубометра газа резко выросла — с 0,18 евро в 2021 году до 0,45 в этом году. Из-за этого даже несмотря на значительный обвал объемов импорта Германия потратила на газ примерно столько же, сколько и два года назад — 21,3 миллиарда евро в январе-сентябре этого года против 22,2 миллиарда за аналогичный период 2021 года.

Германия в апреле 2022 года ввела внешнее управление над немецкой дочерней компанией "Газпрома", а позже национализировала ее, объяснив свои решения "обеспечением безопасности поставок газа в страну". Ситуация обострилась в сентябре 2022 года после терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". В ноябре глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что Россия сама не "закрывала" западное направление поставок энергоносителей и остается надежным поставщиком газа даже в нынешних условиях.